Unsplash

Indoor-Wasserfall im Gardens by the Bay.

Wer glaubt, eindrucksvolle Naturerlebnisse seien nur in der freien Natur möglich, wird in Singapur eines Besseren belehrt. Der Cloud Forest in den Gardens by the Bay fasziniert mit dem höchsten Indoor-Wasserfall der Welt. Es ist nicht der einzige Höhepunkt des Parks am Wasser.