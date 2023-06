Zu Beginn der 80er Jahre gastierte die Formel 1 schon einmal in Las Vegas: auf dem Parkplatzkurs des Caesars Palace. 2023 dürfte es spektakulärer werden. Dann brettern nämlich Max Verstappen, Lewis Hamilton & Co. bei Nacht über den legendären Strip.

Die Formel 1 boomt in den USA – vor allem dank der Netflix-Serie "Drive to Survive". 2023 finden drei Rennen statt: in Austin, Miami und Las Vegas. Vor allem auf den Grand Prix im Spielerparadies darf man gespannt sein. Er findet am 18. November in der Glitzermetropole in der Wüste Nevadas statt, um 22 Uhr Ortszeit – also bei Nacht!Insgesamt 50 Runden werden auf dem 6,12 km langen Las Vegas Street Circuit– entworfen vom deutschen Architekten Hermann Tilke – bei Flutlicht gedreht. Der temporäre Stadtkurs führt dabei auch über den legendären Strip mit ihren berühmten Resorts und Kasinos."Es wird das größte Ereignis der Welt im Jahr 2023 sein", ist sich Steve Hill, Chef der Las Vegas Convention and Visitors Authority sicher. "Die Formel 1 am Samstagabend auf dem Las Vegas Boulevard zu haben, ist einfach unschlagbar."In der Nähe der Meile hat die Formel 1 für Unsummen ein rund 15 Hektar großes Grundstück erworben, auf dem die Start-Zielgerade und das Boxengebäude entstehen. Zuschauer dürfen sich im Rahmen des Rennens über eine Mega-Show- und Party freuen.Gut zu wissen: Auf das Nachtrennen dürfen sich Las-Vegas-Besucher noch länger freuen. Der Formel-1-Zirkus wird die nächsten zehn Jahre in der Wüstenmetropole Station machen.