Der legendäre Flohmarkt im La-Latina-Viertel ist eine echte Institution. Für einen Sonntag in Madrid gibt es kaum etwas Typischeres, als über den Rastro zu schlendern, der sich mit Tausenden von Ständen über mehrere Straßenzüge verteilt.

Jeden Sonntag geht es hier von 9 bis 15 Uhr Uhr sehr lebendig und zugleich relaxt zu. An mehr als 3500 Ständen werden Souvenirs, Mode, Antiquitäten und vieles mehr verkauft. Die Straßen rund um die Plaza de Cascorro im Embajadores-Viertel verwandeln sich dann in einen quirligen Open-Air-Markt. Live-Musik untermalt das bunte Treiben vielerorts. Man könnte meinen, ganz Spanien sei hier versammelt. Und für den Aperitif zwischendurch gibt es jede Menge Tavernen und Bars, in denen man sich entgültig wie ein waschechter Madrilene fühlt.

Eine feste Ordnung gibt es bei den Ständen nicht. Allerdings werden sie meist nach den angebotenen Waren gruppiert. Secondhand-Kleidung findet man beispielsweise auf der Plaza del General Vara de Rey. In den Straßen Calle del Carnero und Calle de Carlos Arniches gibt es Bücher zu Schnäppchenpreisen.