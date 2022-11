Alljährlich vom 1. bis 19. März feiert Valencia das Traditionsevent, das die Unesco zum immateriellen Erbe der Menschheit gekürt hat. Höhepunkt ist die Cremà, das Abfackeln der haushohen Figuren zum krönenden Abschluss. Auch zwei Museen widmen sich der weltberühmten Fiesta.

Zum Ursprung der Falles kursieren verschiedene Theorien. Die beliebteste ist die von den Zimmermännern, die zu Ehren des heiligen Josef, ihres Schutzpatrons, am Josefstag, dem 19. März, ein Feuer aus ihren Lagerbeständen an Holz entzündeten und ihre Werkstätten so rechtzeitig zum Einzug des Frühlings säuberten. Was mit Holzscheiten und Lumpen begann, wurde mit der Zeit zum großen Freiluftspektakel, bei dem sich die Figuren (Ninots) zu meterhohen Gebilden, den Fallas, auftürmen, bevor schließlich in der Nacht des 19. März alles in Flammen aufgeht.

Los geht es schon am 1. März mit der Mascletà, einer ohrenbetäubenden Knallkörpershow, die bis zum 19. März jeden Mittag um 14 Uhr auf dem Rathausplatz zelebriert wird. Am 16. März werden die besten Fallas prämiert, und es wird jenes einzige Ninot indultat gewählt, das nicht in der Cremà verbrannt wird.

In den Fallas-Nächten vom 15. bis 19. März werden um Mitternacht riesige Feuerwerke auf dem Paseo de la Alameda gezündet. Am Morgen des 18. März beginnt der grandiose Feuerzauber der Nit del Foc. Am 17. und 18. März ziehen alle Fallas-Kommissionen durch ihre Stadtteile und bis zur Plaza de la Virgen, um der Schutzheiligen von Valencia ihre Blumen zu übergeben. Das Ergebnis ist ein Blütenteppich von 15 Metern Höhe, der den Umhang der Jungfrau schmückt.

Bei der Cremà am 19. März werden dann nach und nach alle Fallas verbrannt, um 20 Uhr die der Kinder, um 22 Uhr die Fallas der Erwachsenen und schließlich um 23 Uhr die Falla des Rathauses.

Extra-Tipp: Wer es nicht im März nach Valencia schafft, bekommt im Museo Fallero, dem Fallas- Museum in der Nähe der Stadt der Künste und Wissenschaften, und auch im Museum der Fallas-Künstlerinnung einen hervorragenden Einblick in die Handwerkskunst und Leidenschaft der Valencianos für ihre Fallas.