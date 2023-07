Mehr als 400 Jahre war sie die wichtigste Festung zur Verteidigung von Jersey. Auf einer Felsinsel in der Bucht von St. Aubin thront die Tudor-Burg Elizabeth Castle. Mit Live-Demonstrationen und Kanonenfeuer wird hier die Vergangenheit zum Leben erweckt. Und wer möchte, kann hier sogar nächtigen.

Das historische Elizabeth Castle aus dem 16. Jahrhundert liegt gleich um die Ecke von Jerseys Hauptstadt St. Helier, strategisch günstig in der Bucht von St. Aubin und ist heute Teil des Jersey-Nationalparks. Bei Ebbe ist die Insel über einen Dammweg zu Fuß erreichbar, bei Flut bringen Amphibienfahrzeuge Besucher zum Schloss, das vom 16. März bis 30. Oktober zugänglich ist.

Wer bleiben möchte: In der Burg gibt es ein Apartment, das als Ferienunterkunft für bis zu sechs Personen vermietet wird. Der Mindestaufenthalt von sieben Nächten gilt in der Hauptsaison. In der Nebensaison sind auch Aufenthalte von zwei oder drei Nächten möglich.

Extra-Tipp: Viele historische Gebäude wurden von Jersey Heritage, der Stiftung für Denkmalpflege, renoviert und zu Ferienunterkünften umgewandelt. Ihrer neuen Bestimmung zugeführt wurden Festungen und die trutzigen Martello-Türme aus der Zeit der Napoleonischen Kriege ebenso wie ein Gefechtsturm aus dem Zweiten Weltkrieg, eine alte Fischerkate und ein Hofgut aus dem 17. Jahrhundert. Und als charmantes Familienrefugium dient heute das La-Crête-Fort samt wehrhaftem Wohnturm an der Nordküste.