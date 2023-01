Das größte Geysirfeld der Südhalbkugel und das drittgrößte der Welt liegt mitten in den chilenischen Anden im Norden des Landes. In der Hochebene im Krater des Vulkans El Tatio in 4200 Metern Höhe zischen mehr als 80 Geysire um die Wette, 30 davon sind kontinuierlich aktiv, und auch heiße Quellen spielen mit.

El Tatio ist nach dem Geysirfeld im Yellowstone-Nationalpark und dem von Dolina Geiserow auf der Kamtschatka-Halbinsel in Russland das drittgrößte der Welt. Rund acht Prozent aller weltweiten Geysire, so die Schätzung, sind hier zu finden. Die Wassertemperatur liegt bei 86 °C, dem Siedepunkt des Wassers in diesen luftigen Höhen. Nach El Tatio geht es zum Beispiel per Geländewagen von San Pedro de Atacama, 80 Kilometer südlich des berühmten Geysirkraters.Insider-Tipp: Am schönsten sind die weißen Wasserdampfsäulen in der Früh zwischen 6 und 7 Uhr. Beim Morgenspaziergang lassen sich nebenbei noch Vizcachas (kleine Nager aus der Familie der Chinchillas), Vicuñas (eine wilde Lama-Art) sowie Nandús und andere Vögel blicken, wenn sie aus ihren Verstecken hervorkommen, um zwischen den immergrünen Polstern der Llareta-Gewächse und Riesenkakteen nach Nahrung zu suchen. Schön zu jeder Tageszeit ist ein Bad in den heilenden Thermalquellen.