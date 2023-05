Im ehemaligen Pumpwerk Oetewaler Polder im Amsterdamer Flevopark im Osten der Stadt bietet die Destillerie 't Nieuwe Diep rund 100 eigene Jenever, Gin, Wodka und Liköre nach alten Rezepten zur Verkostung an.

Die Zutaten für die rund 100 Produkte stammen nach Angaben der Betreiber so weit wie möglich aus biologischem Anbau. Im Verkostungsraum werden die selbst hergestellten Produkte angeboten. Daneben aber auch Kaffee und Tee, Erfrischungsgetränke und Wein sowie Biere aus Deutschland, darunter das Lagerbier der Bamberger Brauerei Keesmann, das Bio-IPA (India Pale Ale) aus dem Riedenburger Brauhaus vom Fass, Weizen- und Bockbier von der Brauerei Kundmüller aus dem Bamberger Raum. Als Brotzeit gibt es dazu geräucherte Ochsenwurst von der Metzgerei Louman, Leberwurst vom Fleischer Willems aus Ewijk und Käseladen von Jeroen Arxhoek.

2010 wurde die Destillerie 't Nieuwe Diep in dem historischen Gebäude eröffnet. Das Pumpwerk wurde 1880 erbaut und vor der Inbetriebnahme gründlich restauriert. In der Brennerei befinden sich die Kessel der ehemaligen Brennerei Hesp an der Weesperzijde in Amsterdam und ein von der Firma Bols erworbener Zwillingskessel. Der Kessel, in dem die Getreidemaische hergestellt und vergoren wird, stammt aus der ehemaligen Konfitürenfabrik Flipje in Tiel.