Von Michelin-Sternen und begehrten Weinen, von urigen Dörfern und von der großen Liebe zum Karneval handelt der neue Travelholics DestiCall Teneriffa. Barbara Bamberger von Turismo Tenerife hat Podcaster Roman Borch diesmal im Bahía Beach Club direkt auf der Insel getroffen und noch einen Ehrengast mitgebracht.

Zur zweiten Folge der vierteiligen Podcast-Reihe über die populäre Kanareninsel ist auch Enrique Talg, Inhaber des Hotels Tigaiga in Puerto de la Cruz und Vizepräsident des örtlichen Hotelverbands, in den Beach Club in Palm Mar im Süden der Insel gereist. Passender könnte die Location nicht sein, denn diesmal stehen die Zeichen ganz klar auf Genuss.

Den Anfang machen die Gourmettempel. Erst vor kurzem hat Teneriffa zwei neue Michelin-Sterne bekommen, so dass die Insel mittlerweile fünf Restaurants mit zusammen sieben Sternen versammelt. Doch nicht nur im Bereich High End hat sich viel getan, wie Enrique Talg berichtet und als wichtigstes Beispiel die besonders bei Einheimischen so beliebten Guachinches anführt, einfache Lokale mit wenigen, typischen Gerichten und Wein aus der Region – für Talg ein klarer Fall von Nachhaltigkeit.

Teneriffas Michelin-Sterne 2023 Costa Adeje El Rincon de Juan Carlos, zwei Michelin-Sterne, und San-Hô, ein Michelin-Stern, beide im Royal Hideaway Corales Beach Resort, sowie Nub, ein Michelin-Stern, im Hotel Bahía del Duque.

Guía de Isora M.B, zwei Michelin-Sterne, und Kabuki, ein Michelin-Stern, beide im The Ritz-Carlton Abama.

Weitere Themen sind Teneriffas besondere Weinkultur und wie Hotels lokale Produzenten unterstützen und beim Wareneinkauf verstärkt auf die Null-Kilometer-Politik setzen. Und dann folgt noch ein bunter Strauß von Tipps für alle, die Lust auf authentisch kanarisches Leben und traditionelle Dörfer haben. Gerade im Nordwesten gebe es da viel zu entdecken und urige Dorfplätze, wo die alten Herren nachmittags noch unter den Bäumen sitzen und Domino spielen, wie Barbara Bamberger verrät.

Nicht fehlen darf beim Thema Genuss der Karneval, das Fest der Feste auf Teneriffa mit Santa Cruz und Puerto de la Cruz als den beiden Epizentren. Und weil nicht alle gleichzeitig feiern, dauert die Mega-Party auf der Insel gleich einen ganzen Monat – im Februar ist es wieder so weit.

Und hier auch gleich noch der erste Teneriffa-Podcast aus der Reihe DestiCall von Travelholics im Special Teneriffa in den Themenwelten:

