Warum ist El Médano so cool? Wo badet man in Lavazungen? Und was ist eigentlich Wingfoilen? Um Wasserspaß in allen Variationen geht es im neuen Travelholics DestiCall Teneriffa. Podcaster Roman Borch plaudert mit Barbara Bamberger von Turismo Tenerife, und als Special Guest ist eine veritable Surfexpertin mit von der Partie.

Celina Gahmig vom Surf Center in El Médano ist praktisch auf dem Surfbrett geboren. Ihr Vater hat das bekannte Wassersportzentrum vor 40 Jahren gegründet. So kennt sie Teneriffas Surferspots wie ihre Westentasche. Und sie weiß auch, was noch so alles zu tun ist, zum Beispiel wenn es mal nicht so klappt mit dem Wind, der auf Teneriffa an rund 300 Tagen im Jahr wehen soll. Stand-up Paddling ist eine Alternative oder Kajakfahren, um nur zwei Optionen mit Meerblick zu nennen. Das mit dem Wingfoilen braucht allerdings ebenfalls satten Wind, denn das sei eine Kombination aus Kite- und Windsurfen, erklärt die Expertin.

Die besten Strände für Abenteurer und für Familien verraten die beiden Teneriffa-Kennerinnen in dem Gespräch dann auch noch, ebenso wie die angesagtesten Tauchspots der Insel und die Häfen, wo die Walbeobachtungstouren starten. Die Chancen, die Tiere zu treffen, liegen dabei fast bei 100 Prozent, denn die 500 Pilotwale, die sich in den Fluten zwischen La Gomera und Teneriffa tummeln, sind dort heimisch und lassen sich das ganze Jahr über sehen.

Zu guter Letzt macht der Studio Talk noch einen Schlenker in Richtung Wellness und Gesundheit. Hier gibt es überraschende Einblicke in Teneriffas Tourismusgeschichte. Denn schon in den 50er Jahren kamen Urlauber aus dem hohen Norden Europas zum Sandbaden auf die Insel. Der Vulkansand gilt als besonders wohltuend und ist die perfekte Ergänzung zum maritimen Heilklima Teneriffas. Da stellt sich der Wellness-Effekt ganz von selbst ein, ob man nun in den Wellen tobt oder sich lieber am Strand entspannt.

Lust auf mehr Teneriffa? Alle Teneriffa-Podcasts finden sich auch in dem Special Teneriffa in den Themenwelten mit Tipps und News für den Counter und den besten Verkaufsargumenten zur größten Insel der Kanaren. Und hier direkt noch mal die beiden anderen Podcasts, die schon live gegangen sind.