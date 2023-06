Dass Chile die reinste Fundgrube für Food Scouts ist, beweist der neue Travelholics DestiCall. Boutique-Veranstalterin Silja Torborg von Trails of Chile spricht mit Podcaster Roman Borch über preisgekrönte Restaurants, Spezialitäten wie Lama- und Alpaka-Fleisch und Weintouren zum Mitmachen.

Silja Torborg lebt seit 30 Jahren in Chile und ist Gründerin von Trails of Chile, die sich auf Boutique-Reisen für Individualreisende spezialisiert haben. Ihren Sitz hat die Agentur in Puerto Varas in Chiles Seenregion, dem Tor zu Patagonien und 1000 Kilometer südlich von Santiago de Chile gelegen.

Reichlich Tipp für Genießer hat die Chile-Expertin aber aus allen Regionen des Landes in petto: das Trendgetreide Quinoa aus den Anden und das zarte Fleisch der Alpacas im Norden oder über dem Holzfeuer gegartes Lammfleisch im Süden, den Rindfleisch-Maisbrei Pastel de choclo, in den sich die Juroren vom Online-Portal Taste Atlas verliebt haben, und natürlich Fisch und Seafood entlang der Tausende von Küstenkilometer.

Chile beglückt aber nicht nur den Gaumen, sondern hat auch das Zeug zur Weinreise. Die Hauptregion erstrecke sich rund um Santiago de Chile und bis drei Stunden nördlich und südlich der Hauptstadt. Doch selbst in der Wüstenoase San Pedro de Atacama und auch in der Seenregion werde Weinbau betrieben. Verkostungen sind dabei lange nicht alles, was die Weinliebhaber in den Weingütern erleben können, wie Silja Torborg verrät. Hier und da könnten Besucher sogar mit dem Pferd durch die Weinberge reiten oder ihre eigene Cuvée kreieren oder.

Extra-Tipp für noch mehr Chile: Das Special Chile in den Themenwelten mit allen Podcasts der Reihe DestiCall sowie News und Highlights für den Counter. Und unten geht es direkt zu den Folgen 1 bis 3 der Podcast-Reihe.

DestiCall Chile #3 Wo die Liebeserklärung unvergesslich wird

DestiCall Chile #2 4000 Kilometer Action in 26 Minuten

