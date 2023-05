Ein Heiratsantrag mit Andenblick, ein Wüstenpicknick unterm Sternenhimmel und süße Träume in sehr intimen Boutique-Hotels: Im neuen Travelholics DestiCall verrät Chile-Expertin Juliane Lewy Podcaster Roman Borch ihre ultimativen Hotspots für Romantiker.

Schon vor 17 Jahren hat Juliane Lewy, Sales Managerin der Incoming-Agentur Travelart Chile, das Andenland zu ihrer Wahlheimat gemacht. Dass sie die Zeit gut genutzt hat, um Chiles Hotspots für Romantiker zu entdecken, beweist sie im neuen Studio Talk mit Podcaster Roman Borch.

Die Reise beginnt diesmal in der Atacama-Wüste im Norden Chiles. Schon mehrfach wurde sie zum romantischsten Reiseziel Südamerikas gekürt, so etwa bei den World Travel Awards 2019. Und die Wüstenoase San Pedro de Atacama gehört für die Expertin denn auch zu den Top-Drei-Erlebnissen für Honeymooner, nicht zuletzt dank schöner Hotels wie dem Awasi, ein "kleines, süßes Hotel, wo jedes Zimmer seinen eigenen Guide und Fahrzeug zur Verfügung hat".

Hotels-Tipps mit Boutique-Charme hat die Kennerin auch in den anderen Regionen in petto, in den Weinbergen rund um Santiago de Chile ebenso wie im Lake District weiter südlich oder auf der geheimnisvollen Osterinsel, viereinhalb Flugstunden von Santiago entfernt und für Lewy ebenfalls mit sicherem Platz unter Chiles Top Drei für Verliebte. Ganz nebenbei entführt sie die Zuhörer aber auch auf den höchsten Turm Südamerikas, Sky Costanera, in Santiago, "ein guter Ort für einen Heiratsantrag", so das Urteil der Expertin angesichts des Panoramablicks aus dem 62. Stock.

Kein Weg führt jedoch auch bei einer Honeymooner-Tour an der wilden Schönheit Patagoniens und dem Nationalpark Torres del Paine vorbei, dem absoluten Chile-Klassiker im Süden. Und wer den chilenischen Nationalcocktail Pisco Sour je mit Gletschereis zu Füßen der gigantischen Felsen genossen hat, dem ist sein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis garantiert.



