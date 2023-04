Einmal durch ganz Chile, von Patagonien bis in die Atacama-Wüste, geht die Reise im neuen Travelholics DestiCall. Zu Gast im Studio bei Podcaster Roman Borch ist Mathias Sivila von der Incoming-Agentur Logistur aus Santiago, der Chiles Hot Spots für Aktivurlauber im Gepäck hat.

Als passionierter Bergsteiger und Kletterer hat Mathias Sivila in Chile die sprichwörtliche Qual der Wahl und Herausforderungen ohne Zahl angesichts der vielen Sechs- und Fünftausender. Zuletzt hat er den Cerro El Plomo gemeistert, ein Fünftausender ganz in der Nähe von Santiago de Chile.

Doch das schmale Land zwischen Pazifik und Anden hat noch viele andere Aktivposten auf Lager, wie der Studio Talk ermittelt. Gleitschirmfliegen zum Beispiel in Iquique am Meer, knapp 2000 Kilometer nördlich der Hauptstadt, wo sich auch die Surfer tummeln, ebenso wie in Pichilemu südlich von Santiago mit seinen bis zu neun Meter hohen Wellen.

Das Muss im Süden ist der Nationalpark Torres del Paine in Patagonien, eine "Ikone für ganz Südamerika", sagt Sivila, der auch verrät, welche Abenteuer hier jenseits der hohen Berge warten und wie sie sicher zu bestehen sind. Kajakfahren in den Fjorden ist nur eine von vielen Optionen, wilde Tiere erleben eine weitere. Selbst spezialisierte Puma-Beobachtungstouren würden angeboten.

Wie sich Chile per Fahrrad entdecken lässt und warum die Seenregion so spannend für Familien ist, was die Flamingos in der Atacama-Wüste zu suchen haben, wo die Geysire zischen und wovon Taucher träumen: All das und vieles mehr ist in dem Podcast ebenfalls zu erfahren. Für Urlauber mit Bewegungsdrang lohnt die Reise ans andere Ende der Welt allemal – das passende Abenteuer für jeden Urlauber mit Bewegungsdrang.

