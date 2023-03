Tipp für die Landpartie: Radtour durch die Weinberge in der Nähe von Santiago de Chile.

Wüste und Wein, Wale und Pinguine, Baden und Skifahren: Es geht rund im ersten Travelholics DestiCall Chile. Podcaster Roman Borch spricht diesmal mit Rudyard Ullrich von Sernatur, Chiles Nationaler Tourismusbehörde, und lotet die Basics und die Highlights aus für die große Reise ans andere Ende der Welt.

Wie fliegt man nach Chile? Wie sieht es mit den Hotels aus? Und lässt sich das Land auch individuell erkunden? Die erste Folge der vierteiligen Podcast-Reihe bündelt jede Menge Counter-Know-how rund um die Frage: Wie sieht sie aus, die perfekte Rundreise durch das schmale südamerikanische Land zwischen Pazifik und Anden?

Auf jeden Fall verdient Santiago de Chile mehr als nur die eine Nacht nach der Ankunft und vor der Rückreise, die viele Urlauber der Hauptstadt widmen, ist Ullrich überzeugt, nicht zuletzt wegen der Weinberge, die gerade einmal eine Stunde außerhalb warten, oder wegen der Skigebiete für Wintersport im Sommer.

Für die Rundreise empfiehlt er auch das Hochland und die Atacama-Wüste im Norden, die "trockenste Wüste der Welt", zum Wandern, Radfahren und Reiten. Das Valle del Elqui sei ein Hot Spot für Astrotourismus und die Insel Chiloé berühmt für ihre Kultur und Küche. In Puerto Montt geht’s mit dem Schiff immer an der Küste entlang in Richtung Gletscher. Südwärts führt aber auch die Carretera Austral durch die wilde Weite Patagoniens – und die lieben gerade deutsche Urlauber besonders, weiß Ullrich.

Extra-Tipp für noch mehr Chile: Das Special Chile in den Themenwelten mit News und Highlights für den Counter. Nach und nach gehen dort auch die weiteren drei Chile-Podcasts live.