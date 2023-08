Schroffe Berge und steile Wadis prägen das größte Naturschutzgebiet Jordaniens. Das 1989 eingerichtete Dana Nature Reserve erstreckt sich über knapp 300 Quadratkilometer zerklüfteter Felslandschaft, ist bekannt für seine Artenvielfalt und lockt auch Outdoor-Fans.

Bislang wurden in dem Reservat 200 Kilometer südlich von Amman insgesamt 800 Pflanzenarten und rund 450 Tierarten erfasst, darunter die Sandkatze, der arabische Wolf, der Rötelfalke und der Dornschwanz Uromastyx, eine Echsenart. Die Organisation Bird Life International hat Dana zur Important Bird Area erklärt.

In der Gegend gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Lodges und Camps sowie Tourenanbieter. Manche Wanderwege sind nur mit ausgebildeten Guides zugänglich, so etwa der Nawatef Trail. Dieser Rundweg beginnt in der Gegend von Al-Barrah und führt zu Bergen, Quellen und antiken Ruinen in der Gegend von Nawatef und zur Feynan Ecolodge. Wer keine Höhenangst kennt, kann auf dem Wadi Dathneh Trail durch das Wadi Dathneh talwärts wandern, vorbei an einer Oase und durch das Wadi al Hamra bis nach Feynan.

Der Caves Trail (Höhlenpfad) ist auch ohne ortskundige Begleitung machbar. Er beginnt am Rumana Camp und führt zu einer Gruppe kleiner Höhlen, die früher als religiöse Rückzugsorte oder Einsiedeleien dienten.