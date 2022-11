Ein Lieblingsplatz für Individualisten und Windsurfer ist das einstige Fischerdorf Dahab am Golf von Aqaba auf der Sinai-Halbinsel. Das Spektrum an Unterkünften reicht von low budget bis luxuriös. Als Extra-Bonbon sind hier außerdem tolle Tauchreviere zu entdecken.

Das Hippie-Ziel der 1970-er Jahre versprüht noch immer jugendlich-lässigen Charme. In den Restaurants der Locals schlemmt man echt ägyptisch, und die Strände sind öffentlich – der Name Dahab, was auf Arabisch "Gold" bedeutet, soll just von den goldgelben Stränden herrühren, die die Küste hier säumen. Neben Öko-Lodges, Budget-Unterkünften und Campingplätzen gibt es in Dahab aber längst auch Vier- und Fünf-Sterne-Hotels.

Die zuverlässigen Winde, die in Dahab besonders in der Nähe der Lagune wehen, haben den Beduinenort zum Hot Spot für Windsurfer gemacht. Nur ein paar Flossenschläge von der Küste entfernt liegen berühmte Tauchreviere wie das Blue Hole, der Canyon, der Fish Bowl oder das Lighthouse Reef.

Als Ausgangspunkt für Expeditionen in die Wüste Sinai mit ihren schroffen Berge ist Dahab ebenfalls ideal. Das Katharinenkloster ist eineinhalb Autostunden von Dahab entfernt.

Gut zu wissen: Dahab liegt 90 Kilometer nördlich von Sharm el Sheikh und 87 Kilometer südlich von Nuweiba.