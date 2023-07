Die meisten Straßen auf Jersey sind verkehrsarm, und es gibt viele ausgeschilderte Radwege. Besonders attraktiv für Radfahrer sind die sogenannten Green Lanes, auf denen Fußgänger, Radfahrer und Reiter Vorrang vor dem Straßenverkehr haben.

Die Hälfte der insgesamt 150 Kilometer Radwege auf Jersey sind als Green Lanes ausgewiesen. Hier dürfen Autos nur maximal 15 Meilen pro Stunde – rund 25 Stundenkilometer – schnell fahren. Wer Jersey mit dem Fahrrad erkundet, genießt dabei den Duft des Ginsters, die Rufe der Seevögel und das Rauschen der Wellen ganz unmittelbar. Angesichts der kilometerlangen, fahrradfreundlichen Routen ist eine Radtour der perfekte Weg, die Insel hautnah zu erleben – von der offenen Weite der Westküste über die dramatische Steilküste im Norden bis zu der bei Ebbe mondähnlich anmutenden Landschaft im Südosten, die Jerseys seiner extremen Tide zu verdanken hat.

Von St. Helier an der lieblichen Südküste etwa sind es mit dem Fahrrad nur 27 malerische Kilometer bis zu den Klippen am Sorel Point an der wilden Nordküste. Und um Jersey einmal in seiner ganzen Schönheit zu umrunden, gilt es 64 Kilometer zu meistern. Inspiration für Radfahrer gibt es in diesem kompakten Cycle Guide samt Karte.