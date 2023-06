Südafrika blickt auf eine lange und stolze Tradition des Weinbaus zurück. Bereits im 17. Jahrhundert wurden hier die ersten Reben gepflanzt. Das Weingut Creation Wines in der Nähe der Küstenstadt Hermanus erhebt den Anspruch, die elegantesten und erlesensten Weine der Region zu keltern.

Die Auswahl an südafrikanischem Wein ist riesig. Wer bei Creation Wines, 20 Kilometer außerhalb von Hermanus, vorbeischaut, kann sich auf eine feine Kostprobe aus dem üppigen Sortiment des Landes verlassen. Winzer JC Martins keltert hervorragende Weine aus den Rebsorten Syrah, Grenache und Pinot Noir und bietet in seinem renommierten Restaurant auch gleich noch eine exquisite Location für die Verkostung. Von dort hat man einen fantastischen Blick auf die Winelands. Angebaut wird der Wein übrigens im Hemel en Aarde Valley, dem Himmel-und-Erde-Tal. Himmlischer Genuss ist also garantiert.