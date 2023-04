Chile Travel

Heiße Spezialität: Chile hat mehr Thermalquellen als jedes andere Land Südamerikas.

Ob in den wilden Bergen Patagoniens oder in der trockensten Wüste der Welt, in Chile wimmelt es von heißen Quellen. Mehr als 270 sprudeln insgesamt in dem Andenland, mehr als in jedem anderen Land Südamerikas. Die Hot Spots von Nord nach Süd.