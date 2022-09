Chillen im Beachclub, Shoppen in der Medina und in der riesigen Morocco Mall, Flanieren auf palmengesäumten Boulevards und Art Deco fürs Sightseeing. Casablanca lockt mit urbanem Flair fürs Kontrastprogramm.

In Casablanca, der "Weißen Stadt" am Meer, schlägt das wirtschaftliche Herz Marokkos. Hier ragen glitzernde Bürohochhäuser in den Himmel, und die Medina zählt zu den jüngsten des Landes. Hier mischt sich französisches Flair mit arabisch-muslimischem Look. Die Art-Deco-Bauten sind weltberühmt, die Moschee Hassan II. aber nicht minder. Sie gehört zu den größten Moscheen der Welt, und ihr Minarett ist mit 200 Metern Höhe das zweithöchste der Welt.

Auch ohne Humphrey Bogart und Ingrid Bergman ist Casablanca also ein Erlebnis. Und an der Corniche von heute, der Uferpromenade, mit ihren vielen Cafés, Restaurants und Clubs hätten die beiden sicher auch ihre Freude gehabt und ein stilvolles Plätzchen fürs Stelldichein gefunden, wenn sie sich nicht gleich ins noble The Rick's Café begeben hätten, zum Cocktail schlürfen oder dinieren.

Außerdem lassen sich direkt in Casablanca auch noch schöne Tage am Meer verleben, zum Beispiel am Ain-Diab-Strand. Der Kulturkalender ist prall gefüllt mit Festivals, Konzerten und anderen Events. Zu den bekanntesten zählen das Jazzablanca Festival im Juli und das Festival L'Boulevard im September mit Musik von Hip Hop und Rap über Rock und Metal bis zu Fusion sowie dem Wettbewerb Tremplin für junge Musiker.

Ausflugstipps: Marokkos Hauptstadt Rabat, die vierte Königsstadt des Landes, 90 Kilometer nordöstlich von Casablanca versprüht französisches Kolonialflair. 100 Kilometer in die andere Richtung liegt die Hafenstadt El Jadida mit ihrer portugiesischen Altstadt (Unesco-Weltkulturerbe), die noch zu Marokkos Geheimtipps gehört.