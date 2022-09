Einen tiefen Blick in die Erdgeschichte Fuerteventuras gewährt der Camino de las Calderas durch die Vulkankette der Calderas de Bayuyo im Norden Fuerteventuras. Gleich drei Krater liegen auf der Strecke.

Die gut 13 Kilometer lange Strecke von Corralejo an der Nordspitze Fuerteventuras bis nach Lajares südwestlich davon verläuft größtenteils flach, wenn die Route nicht gerade hoch zum Kraterrand führt. Der Weg ist recht breit und gut ausgebaut, so dass hier auch Radfahrer unterwegs sind. Informationstafeln am Wegesrand sorgen für lehrreiche Orientierung.