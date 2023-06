Griechen, Römer und Byzantiner, Venezianer und Osmanen hatten einst in Butrint das Sagen. Die Ruinenstadt Im Süden Albaniens zählt zu den größten archäologischen Stätten der Antike außerhalb Griechenlands und Italiens. Schon seit 1992 ist Butrint Unesco-Weltkulturerbe.

Im 6. Jahrhundert v. Chr. vermutete der griechische Historiker Hekateus sogar, Butrint sei Troja nachempfunden. Erhalten sind neben dem römischen Amphitheater auch die Reste von Akropolis, Tempeln, Bädern und Häusern.

In neuerer Zeit ging es erst vor rund 100 Jahren so richtig los mit den Ausgrabungen. Der italienische Archäologe Luigi Ugolini förderte ein Baptisterium, ein Theater, eine Basilika, Bäder und eine Turnhalle, Tore, Burgmauern, einen Minerva-Tempel sowie eine beträchtliche Anzahl von Häusern und Statuten zutage. Einige Türme aus der Zeit, als die Venezianer hier an der Macht waren, sind ebenfalls noch erhalten.

Butrint liegt auf einer Halbinsel 20 Kilometer südlich von Saranda im Süden Albaniens und nur drei Kilometer Luftlinie von Korfu getrennt.