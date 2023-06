Eine Kombination aus Trendmetropole und grüner Lunge zugleich, geht das? Singapur, die Garden City, macht’s vor. Neben São Paulo ist Singapur die einzige Metropole mit eigenem Primär-Regenwald, dem Bukit Timah Nature Reserve.

Das im Jahr 1883 gegründete Naturreservat liegt innerhalb der Stadtgrenzen – Einheimische nutzen das tropische Naherholungsgebiet, um dem Großstadtdschungel zu entfliehen, etwa zum Wandern, Joggen und Radfahren auf ausgeschilderten Dschungelpfaden. "Eine Kakofonie von Insektenstimmen, umherziehende Affen und das Grün der Baumkronen erinnern an die Zeit, als ein Großteil Singapurs noch aus Wildnis bestand", schwärmt der Lonely Planet.Auf den 164 Meter hohen Bukit Timah Hill, Singapurs höchstem Hügel, führen gleich mehrere Pfade in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Der Gipfel war auch Schauplatz einer Schlacht zwischen japanischen und alliierten Einheiten im Zweiten Weltkrieg während des Pazifikkriegs.Im 164 Hektar großen Bukit Timah Nature Reserve wachsen mehr Baumarten als auf dem gesamten nordamerikanischen Kontinent. Dazu kommen noch 912 Pflanzen- und 98 Tierarten, darunter Langschwanzmakaken, Warane, Ameisenfresser, Grünrücken-Nektarvogel, Spitzhörnchen oder das vom Aussterben bedrohte Malaiische Schuppentier. Schautafeln entlang der Wanderwege erklären die Flora und Fauna des Regenwaldes ausführlich.Eine spannende Attraktion für Tierliebhaber ist der Eco-Link: eine 62 Meter lange Wildbrücke, die sich über den Bukit Timah Expressway spannt und das Bukit Timah Nature Reserve mit dem benachbarten Naturschutzgebiet Central Catchment verbindet. Sie ermöglicht es wildlebenden Tieren, die Straße gefahrlos zu überqueren. Tipp: In unregelmäßigen Abständen werden Führungen über den Eco-Link angeboten.