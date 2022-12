Fast 400 Jahre alt ist das pulsierende Herz von Barbados. Die Hauptstadt punktet mit ihrem einzigartigen Mix aus afrikanischem, amerikanischem und britischem Erbe sowie jahrhundertealten Bauten, was Bridgetown die Anerkennung als Unesco-Weltkulturerbe beschert hat.

Die historischen Gebäude der Hauptstadt weisen zurück bis ins 17. Jahrhundert. Weil Bridgetown 1666 durch einen Brand zerstört worden war, mussten fortan alle Gebäude aus Stein errichtet werden, was ihre Überlebenschancen über die Jahrhunderte hinweg beträchtlich erhöht hat. Bridgetown hat sogar einen eigenen Trafalgar Square mit einer Lord-Nelson-Statue. Der Platz wurde schon 1813 erbaut und ist damit älter als sein berühmtes Londoner Gegenstück.

Zum Unesco-Weltkulturerbe in Bridgetown zählt auch Garrison Savannah, die historische Garnison von Barbados, die im 18. und 19. Jahrhundert die größte in den britischen Kolonien war. Sie wurde 1780 als militärisches Hauptquartier für die Streitkräfte errichtet, die hier bis 1905/6 stationiert waren. Hier liegt auch die Pferderennbahn, auf der es schon seit dem 19. Jahrhundert hoch her geht; mehr als 180 Rennen finden hier in einer Saison statt. Der Star darunter ist der prestigeträchtige Sandy Lane Barbados Gold Cup am ersten Samstag im März, der Jahr für Jahr Pferdebesitzer, Jockeys und Trainer aus der ganzen Welt anzieht.

Die Garnison wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts erweitert und umfasst heute mehrere bedeutende Gebäude: das Hauptwächterhaus und den Glockenturm im Westen, das Barbados Museum und die Historische Gesellschaft im Osten, das mehr als 300 Jahre alte St. Ann's Fort im Süden und das Militärkrankenhaus. Das George Washington House, die ehemalige Residenz des ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, liegt ebenfalls ganz in der Nähe.

Ein Lieblingsplatz für Besucher ist die Careenage Marina. Von hier aus ist es nur ein Katzensprung zum Brownes Beach und zum Pebbles Beach. Auch die neogothischen Parlamentsgebäude mit viktorianischem Charme sind nicht weit. Und von dort sind es auch nur noch ein paar Minuten zum Kensington Oval, wo die Barbadier ihrer Leidenschaft fürs Cricket frönen, oder zu den Mount Gay Distilleries, wo nachweislich schon seit 1703 Rum gebrannt wird, weshalb das Hochprozentige von hier als ältester Rum der Welt vermarktet wird.

Nachtschwärmer zieht es vor allem nach St. Lawrence Gap ein paar Kilometer östlich des Zentrums mit Clubs und Bars, mit Straßenverkäufern, die bis in die frühen Morgenstunden köstliche Snacks grillen, und Gelegenheit in den Strandrestaurants mexikanisch und indisch zu schlemmen und in Meeresfrüchten zu schwelgen. Die Auswahl an Hotels hier ist ebenfalls bemerkenswert und reicht von Bed & Breakfast über Boutique-Hotels und Guest-Häuser bis zu Hotels und Resorts. Schließlich ist hier mit dem weitläufigen Dover Beach auch einer der beliebtesten Strände von Barbados zu finden, inklusive Wassersport wie Hobie-Cat-Segeln, Jetski, Boogie Boarding und Windsurfen.