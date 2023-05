Eine der spannendsten Inseln im Archipel des Tun Sakaran Marine Parks vor der Küste des malaysischen Bundesstaates Sabah ist Bohey Dulang. Highlight ist der Panoramablick auf die Lagune, die früher Teil eines Vulkankraters war.

Ein Klassiker auf Bohey Dulang ist der gut ausgebaute und größtenteils über Holztreppen erschlossene Weg auf den Aussichtspunkt in 265 Metern Höhe mit Blick auf üppiges Grün, den türkisblauen Küstensaum und das tiefblaue Meer. Selbst die Korallenriffe, die um die Insel verstreut liegen, sind von oben aus mit Glück auszumachen. Noch höher hinauf will nur der Gunung Boheydulong (353 Meter).

Der Tun Sakaran Marine Park verspricht Glücksgefühle unter Wasser – ob beim Schnorcheln oder Tauchen, auch wenn es in dieser Hinsicht wohl niemand mit den Bajau Laut, Malaysias Seenomaden, aufnehmen kann. Sie leben auf Holzbooten ebenso wie in Stelzenhütten und sind hervorragende Taucher, die sich mit angehaltenem Atem bis zu 20 Meter in die Tiefe wagen. Mit Bilderbuchinseln wie Bodgaya, Tatangan, Salakan, Sabangkat, Maiga oder Matabuan ist das Meeresschutzgebiet auch das ideale Revier fürs Island Hopping.

Bohey Dulang gehört zum malaysischen Bundesstaat Sabah an der Nordspitze von Borneo. Die bewaldete Insel liegt etwa 25 Kilometer nordöstlich von Semporna und ist nur gut zweieinhalb Kilometer lang und maximal 1,35 Kilometer breit.