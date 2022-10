Die südschwedische Region Blekinge mit ihrem Labyrinth aus Schäreninseln ist Unesco-Biosphärenreservat und hat mit dem maritimen Wegenetz ARK56 ein Vorzeigeprojekt für Outdoor-Fans zu bieten. 2023 kommen zwei neue Hängebrücken für Wanderer hinzu.

Auf der digital abrufbaren, interaktiven Karte des Wegenetzes ARK56 sind Wander- und Radwege, aber auch Paddel- und Segelrouten verzeichnet. An 16 Knotenpunkten finden Besucher Zugang zu Gastronomie, Unterkünften und weiteren Aktivitäten. Der historische Marinehafen von Karlskrona ist Unesco-Weltkulturerbe.

Eine der beiden neuen Brücken wird etwa hundert Meter lang, die zweite 250 Meter, womit sie die längste Brücke ihrer Art in ganz Skandinavien sein wird. Die Hängebrücken führen durch einen unberührten Teil des Biosphärenreservats Blekinge-Archipel und bieten einen wunderbaren Blick auf die Schären. Dadurch wird beispielsweise eine 45 Kilometer lange Küstenwanderung zwischen Karlshamn und Ronneby möglich.

Neben dem maritimen Wegenetz ARK56 hat Blekinge den 270 Kilometer langen Fernwanderweg Blekingeleden mit Weiden, Wäldern und Seen am Wegesrand sowie in regelmäßigen Abständen auch Unterkünften.

Blekinge erreichen Urlauber aus Deutschland mit der Fähre nach Helsingborg, Trelleborg oder Ystad und anschließend zweistündiger Fahrt durch die Region Skåne.