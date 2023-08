Fast 100 Meter hoch und Teil des Palasts von Westminster ist der 1858 erbaute Elizabeth Tower, den alle nur als Big Ben kennen, auch wenn der Name sich eigentlich nicht auf den imposanten Uhrenturm selbst bezieht, sondern auf die mit 13,5 Tonnen schwerste Glocke darin.

Der offizielle Name der Glocke lautet Great Bell of Westminster. Diese größte von insgesamt fünf Glocken misst 2,20 Meter und wird von einem 200 Kilogramm schweren Hammer geschlagen. Ein Highlight für sich ist das Glockenspiel von Big Ben. Bisher ertönte zu jeder Viertelstunde eine Melodie aus der Händel-Oper "Messias". Die BBC übertrug das Läuten täglich um 18 Uhr sowie um Mitternacht, sonntags auch um 22 Uhr. Derzeit bleibt es wegen Reparaturarbeiten aber leider still um Big Ben.

Der weltbekannte Uhrenturm – von den Briten zunächst wörtlich "The Clock Tower" genannt – wurde zum diamantenen Jubiläum von Queen Elizabeth II. 2012 in Elizabeth Tower umgetauft.