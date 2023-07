Entspannung auf Japanisch: In den mit heißem Quellwasser gespeisten Badehäusern – Onsen genannt – erholt sich ganz Japan vom Alltag. Eine Onsen-Hochburg ist die Stadt Beppu in der Präfektur Oita.

Japanisches Sprichwort: "Ein Onsen kann alles heilen, nur enttäuschte Liebe nicht".

Beppu Onsen auf der Hauptinsel Kyushu

Onsen-Know-how



Gebadet wird nackt und nach Geschlechtern getrennt. Oft sind die Umkleidekabinen jedoch nur mit japanischen Schriftzeichen versehen, da heißt es aufpassen oder fragen.

Gründlich reinigen vor (!) dem Bad. Dafür stehen niedrige Sitzhocker, Duschbrausen und Wasserhähne bereit. Erst wenn der letzte Seifenrest abgespült ist, darf man ins heiße Wasser. Profis fühlen die Wassertemperatur mit dem Zeh vor und legen regelmäßig Ruhepausen ein.

Wichtigstes Utensil im Onsen-Bad ist ein klitzekleines, multifunktionales Handtuch. Es dient zur Bedeckung des Schambereichs, kommt aber auch als kühlender Waschlappen zum Einsatz.

Viele Onsen lassen Gäste mit Tattoos erst gar nicht ins Wasser – die Japaner assoziieren den Körperschmuck mit der einheimischen Mafia. Das JNTO schreibt dazu: „Generell werden Tätowierungen bei westlichen Ausländern und vor allem auch Ausländerinnen etwas toleranter gehandhabt als bei Einwohnern Japans, aber es liegt letztendlich im Ermessen des japanischen Onsen Betreibers, ob er bezüglich Tätowierungen in seinem Onsen flexibel ist oder nicht.“ Wie im gesellschaftlichen Leben gibt es auch in den Onsen-Bädern eine Etikette und damit viele Fettnäpfchen für unkundige Ausländer. Zum Glück sind die Einheimischen sehr nachsichtig und verzeihen schnell. Hier ein kleiner Leitfaden:

Sie sprudeln überall, den Feuerbergen sei Dank: Es gibt sie in Großstädten oder auf dem Land, in Höhlen oder hinter Wasserfällen, direkt am Meer, im Urwald oder im Hochgebirge, ja sogar an der Autobahnraststätte. Die Rede ist von Japans über 25.000 heißen Thermalquellen vulkanischen Ursprungs.Ein japanisches Sprichwort lautet: "Ein Onsen kann alles heilen, nur enttäuschte Liebe nicht". Fest steht: Das Thermalwasser im Onsen-Bad ist einerseits erholsam und hilft gegen Krankheiten wie Migräne, Bluthochdruck, Neurodermitis, Rheumatismus und vieles mehr.Andererseits offenbaren Onsen-Bäder überdies faszinierende Einblicke in die japanische Gesellschaft und Alltagskultur: Für Einheimische dienen sie neben dem Hauptzweck der Körperreinigung auch zur Entspannung nach der Arbeit und als sozialer Treff.Als größter Thermal-Badeort in Japan gilt Beppu auf der Hauptinsel Kyushu mit über 150 öffentlichen Bädern. Bereits in altertümlichen Chroniken über die Provinzen Japans aus dem 8. Jahrhundert wurden die heilsamen Quellen des hügeligen Küstenortes erwähnt.Heute werden die größten Thermalquellen im Ort scherzhaft als "die acht Höllen von Beppu" bezeichnet und können im Rahmen einer Tour besucht werden – auf einigen Führungen werden sogar in einer der Quellen gekochte Eier serviert. Insgesamt kann die 125.000-Einwohner-Stadt knapp 2300 heiße Quellen vorweisen. Im Winter umhüllen sie die Silhouette der kleinen Kurstadt zuverlässig mit den weißen Dampfschwaden, die aus den Schloten in der Erde aufsteigen.Rund um Beppus acht "Höllen" gibt es fast alles, was das Wellness-Herz begehrt: Onsen-Bäder, bei denen man bis zum Kopf in heißen Lavasand eingebuddelt wird, riesige Schlammbäder und auch zahlreiche Outdoor-Pools, die sogenannten Rotemburos, die man wahlweise auch ganz privat für das romantische Bad zu zweit buchen kann. An die meisten Badehäuser sind Ryokans angeschlossenen, die japanischen Traditionshotels.Nach jedem Onsen-Bad gehört ein anschließendes Festmahl einfach dazu. In Ryokans mit eigenem Onsen kann man diese Mahlzeit noch im Yukata (leichte Baumwollkimonos) auf dem Zimmer genießen. Eine besondere Spezialität Beppus ist Jigokumushi: Dabei werden die Speisen mithilfe der heißen Quellen Dampf-gegart.