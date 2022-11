Im Maxx Royal Belek Resort hat auch schon Tiger Woods abgeschalgen.

Fällt das Wort "Belek", leuchten vor allem die Augen der Golf-Fans auf – kein Wunder bei dem ganzjährig guten Wetter, der schönen Natur, dem reichen Freizeitangebot und 15 Top-Plätzen in einem Umkreis von zwölf Kilometern.

Nur drei Flugstunden trennen deutsche Urlauber von diese Golfparadies Belek an der Türkischen Riviera, 30 Kilometer östlich von Antalya. Dort erwartet sie nicht nur über 300 Sonnentage und feinste Sandstrände, sondern auch eine stattliche Anzahl an erstklassigen Golfplätzen, moderne Spa-Center und exklusiven Fünf-Sterne-Hotels mit zahlreichen Angeboten für die freie Zeit nach dem Rasenspiel. Nicht zu vergessen: das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Kein Wunder also, dass Belek als Event-Location sehr gefragt ist. 2015 fand hier sogar der G20-Gipfel statt.Im Mittelpunkt stehen aber natürlich die 15 Golfplätze. Sie sind innerhalb von 15 Minuten mit dem Shuttle erreichbar. Stararchitekten wie Nick Faldo, Colin Montgomery, David Jones, Michel Gayon, Perry O. Dye oder David Feherty haben sich hier verewigt. Eingebettet sind die Plätze in eine Landschaft aus Eukalyptus- und Tannenbäumen, uralten Pinienwäldern und Seen sowie mit Blick auf die schneebedeckten Gipfel des Taurus-Gebirges. Für Golfer ist es das Größte, jeden Tag einen anderen Kurs zu spielen!Ein neuer Trend sind Golfplätze mit All-inclusive. Dabei werden die in der Greenfee inkludierten Leistungen erweitert. Gäste des Montgomerie Maxx Royal Golf Clubs zum Beispiel können kostenfrei die Speisen und Getränke des Club House genießen. Ebenfalls inbegriffen ist „Bugs Bar AI“: Das Golfcart wird mit Getränken und Verpflegung ausgestattet.Auch bei Fußballmannschaften ist Belek sehr beliebt. Viele Hotels bieten voll ausgestattete Fußballplätze für Wintertrainingslager an. Spitzenmannschaften wie Real Madrid waren schon da, aber auch kleine Vereine finden hier beste Bedingungen für ein Fußballcamp vor.Tipp: Ein Muss für Naturfans ist der Besuch im Köprülü-Kanyon-Nationalpark mit seinen dichten von Pinien- und Eukalyptuswäldern. aus Pinien- und Eukalyptuswäldern. Sie sind die Heimat von 574 Pflanzen- und 109 Vogelarten.