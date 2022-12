Sonnenschein und endlose Wellen machen Barbados zum Traumziel für Surfer. Die Karibikinsel hat schon viele Weltklasse-Surfer hervorgebracht. Der wichtigste Spot liegt bei Bathsheba an der Ostküste und wird wegen der schäumenden Brandung Soup Bowl ("Suppenschüssel") genannt.

"Wir bekommen Wellen aus Afrika, Brasilien und der Karibik", schwärmt Barbados' Surf-Ikone Alan Burke, der auf der Insel Burkie's Surf School betreibt. In der Premier World Surf League Qualifying Series seien heute mehr Surfer aus Barbados vertreten als je zuvor, verrät er dem Sporting Barbados Magazine. In Fachkreisen sei gar von "The Bajan Invasion" die Rede. Auch sein Sohn Josh ist mittlerweile in der Riege der Stars angekommen.

Die Soup Bowl bei Bathsheba an der Ostküste ist zweifellos der beliebteste Surfspot der Insel. Bathsheba selbst ist ein malerisches Fischerdörfchen zu Füßen sanfter, grüner Hügel. Doch es gibt noch viele andere Lieblingsplätze für Surfer, zum Beispiel für die ambitionierten, aber noch nicht ganz so fortgeschrittenen Brandon's Beach in Bridgetown. Freights Bay, 15 Kilometer weiter südlich, ist wegen seiner konstanten Wellen bei Surf-Trainern beliebt.

Gut zu wissen: Juli und August sind ideal für alle, die auf der Suche nach etwas kleineren Wellen sind. Glücksgefühle für die extremeren Surfer versprechen die Monate November bis April.