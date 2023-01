Gürteltiere und Affen, Kaimane, Leguane und viele mehr tummeln sich in dem Reservat im Norden von Barbados, das in einem Mahagoniwald eingerichtet wurde.

Die verspielten Grünmeerkatzen – die ihrem Namen zum Trotz zu den Affen gehören – lassen sich besonders zur Fütterungszeit am frühen Nachmittag gern blicken. Die begehbare Voliere des Reservats beherbergt Papageien und Aras. Enten und Gänse streifen durchs Gelände. Pfaue schlagen ihre Räder. Und auch Schlangen (in Käfigen), Leguane, Schildkröten und Wasserschildkröten sowie Kaimane haben im Barbados Wildlife Reserve ihr Zuhause. Die Besucher können sich frei durch das Gelände bewegen und die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung erleben.