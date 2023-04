Alle fünf Jahre findet in Santa Cruz de La Palma zwischen Juni und August das große Volksfest zu Ehren der Schutzheiligen der Insel statt. Wochenlang wird dann in der Hauptstadt gefeiert. 2025 ist es wieder soweit.

Zum großen Fest wird die Figur der Virgen de las Nieves (Jungfrau vom Schnee) in einer großen Prozession aus der Kapelle drei Kilometer nördlich von Santa Cruz in die Kirche San Salvador in der Altstadt getragen. Aus allen Gemeinden der Insel strömen die Pilger in traditionellen Trachten dann am letzten Sonntag im Juni in die Hauptstadt und bringen die 42 Silberstücke für den Thron der Schutzheiligen.

Am zweiten Sonntag im Juli beginnt die Semana Grande (Große Woche) mit einer Maskenparade, dem Tag des Menuett am Mittwoch, dem Tanz der Gaukler mit Zirkusakrobatik junger Palmeros und weiteren volkstümlichen Programmpunkten.

Das absolute Highlights des Festes ist die Danza de los Enanos (Tanz der Zwerge), bei der die Tänzer im ersten Teil Mönche, Seeleute, Astronomen und Pilger, alte Leute, Studenten, Dominikaner, Athener, Japaner und viele andere darstellen. In der zweiten Hälfte der Show verwandeln sie sich in Zwerge und tanzen die Nacht hindurch bis in den Morgen zur Polka durch die überfüllten Straßen der Hauptstadt.