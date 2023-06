Das ambitionierte Restaurant in Paarl, 50 Kilometer außerhalb von Kapstadt, kredenzt seine Köstlichkeiten in einem ehemaligen Kuhstall und verwendet als Hauptbestandteil der meisten Gerichte auf der Speisekarte die Ernte aus dem eigenem Bio-Gemüsegarten.

Die Mischung aus kapholländischer Architektur und modernen Bausteinen wie den Glaswänden sorgt dabei für ein einfaches, aber kantiges Setting für die leckeren, oftmals außergewöhnlichen Kreationen. Die Gerichte im Babel sind alle sehr großzügig und mit viel Liebe zubereitet und kreativ angerichtet. Eine Freude auch für die Augen, und das, ohne zu teuer zu sein. Reservieren ist daher unbedingt zu empfehlen.

Wer das vergessen hat, kann in dem Gewächshaus im hinteren Teil des Gartens aber auch ohne Reservierung satt und glücklich werden. Versteckt zwischen den Bäumen bietet das zum Restaurant umfunktionierte Gewächshaus den Gästen eine wunderbare Erholungsmöglichkeit nach ihrem Spaziergang durch den Garten. Alle Speisen werden im Picknickstil in Holzkisten serviert. Eingemachte Konfitüren, Marmeladen und Salate werden in Einmachgläsern serviert, während frisches Brot aus dem Holzofen in das kultige blau-weiße Babylonstoren-Papier gewickelt wird.

Der Gewürzgarten in der Nähe des Gewächshauses erzählt die Geschichte des alten Gewürzhandels mit dem Osten. Hier findet man verschiedene aromatische Pflanzen wie Zimt, Muskat, Nelken, Galgant, Ingwer und Kurkuma.