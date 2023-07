Maßgeblichen Anteil an Jerseys Ruf als Feinschmeckerziel haben Hummer und Austern von der Kanalinsel. Zum Glück gibt es eine ganze Reihe von Restaurants, die ihren Gästen zu den begehrten Spezialitäten den schönsten Meerblick servieren.

Seinen Ruhm als Seafood-Paradies verdankt Jersey dem enormen Tidenhub von bis zu zwölf Metern – dem zweithöchsten der Welt. Denn der beschert der Kanalinsel besonders sauberes Wasser. Wer die Meeresfrüchte auf Jersey mit dem passenden Meerblick genießen will, kann sich auf viele feine Adressen freuen, zum Beispiel das Corbière Phare mit Blick auf den Leuchtturm von La Corbière oder das schicke The Boat House mit Panoramablick über den Hafen von St. Aubin.



Visit Jersey

Direkt am Pier von Gorey kredenzt das Feast seinen Gästen Tintenfisch, Jakobsmuscheln und Fish & Chips im Apfelweinmantel. Das renommierte Ocean Restaurant (ein Michelin-Stern) im The Atlantic Hotel bei St. Brelade hat sich ebenfalls eine Dependance am Wasser zugelegt: das zwanglose Mark Jordan at the Beach in St. Aubin's Bay. Und das Oyster Box (Foto) verwöhnt seine Gäste mit Austern in Champagnerbutter und dem weiten Blick auf die St. Brelade's Bay. Ein Publikumsliebling an der St. Ouen's Bay ist die El Tico Beach Cantina, ob fürs gemütliche Frühstück oder zum lässigen Dinner zum Sonnenuntergang mit Blick auf die Brandung.

Extra-Tipp: Die größte Erzeugerin von Austern ist die Jersey Oyster Company, die sich als erste Austernzucht der Welt im Rahmen des Aquaculture Stewardship Council qualifiziert hat. Bei Ebbe werden geführte Wanderungen zu den Austernbänken in der Royal Bay of Grouville angeboten.