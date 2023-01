Sandboarden, Trekking und Sternenbeobachtung, Baden im dampfenden Thermalpool, ein Ritt durch das Tal des Mondes oder eine Mountainbiketour durch rot leuchtende Schluchten: Die Atacama-Wüste in Chiles Norden ist ein Naturereignis für Abenteurer und Romantiker.

Im Norden Chiles erstreckt sich über mehr als 1000 Kilometer die Atacama-Wüste, die trockenste Wüste der Welt. Die wilde Weite hat auch das Zeug zum Tipp für Verliebte: mit ihrem kristallklaren Sternenhimmel und mit ihrer unvergleichlichen Stille, mit heißen Thermalquellen fürs Spa-Erlebnis am Busen der Natur und mit dem Rausch der Farben zum Sonnenuntergang. Bei den World Travel Awards 2019 hat die Atacama die Auszeichnung als romantischstes Reiseziel Südamerikas abgeräumt.Apropos Romantik: Die indigenen Bewohner der Atacama-Wüste – in ihrem Glauben sind Vulkane männlich und Berge weiblich – erzählen sich die Legende des Vulkans Licancabur und des Berges Quimal. Die beiden verliebten sich ineinander, wurden jedoch vom eifersüchtigen Lascar-Vulkan getrennt und durften sich fortan nur noch einmal im Jahr sehen, wozu anscheinend die Wintersonnenwende bestimmt war. Denn wenn die Sonne an diesem Tag aufgeht, wird der Cerro Quimal vollständig vom Schatten des Licancabur bedeckt. Dieses Naturschauspiel betrachten die Atacameño als Akt der Liebe, und es markiert für sie den Beginn des neuen Jahres.Zugleich ist die Atacama-Wüste mit ihren Mondlandschaften ein heißer Tipp für Aktivurlauber. Die riesigen, rötlich schimmernden Dünen sind ideal zum Sandboarden. Das berühmte Valle de la Luna (Tal des Mondes) und das Valle de la Muerte (Tal des Todes) lassen sich beide hoch zu Ross oder per Fahrrad durchqueren. Eine leichte Halbtagestour führt von San Pedro de Atacama zum Beispiel zu den schroffen Felsen der Garganta del Diablo (Teufelskehle). Auf dem Weg liegt auch die präkolumbische Festung Pukara de Quitor, die die Ureinwohner der Atacama, hier im 12. Jahrhundert errichteten. Durch das Catarpe-Tal geht es dann weiter am Fluss entlang, über Berge aus Salz und durch die weite Wüste bis zur dramatischen Naturarena des diabolischen Canyons.Der beste Ausgangspunkt für Ausflüge zu den Naturwundern der trockensten Wüste der Welt ist das Dorf San Pedro de Atacama, das mit Hotels für jedes Budget und reichlich Restaurants bestens auf Reisende eingestellt ist. In der Calle Caracoles etwa werden im Schein des Feuers chilenische Spezialitäten serviert, dazu gibt es Live-Musik von den Locals.Von San Pedro de Atacama aus geht es mit dem Geländewagen auch nach El Tatio, zum höchsten Geysirfeld der Welt. Und der tellerflache Salzsee Salar de Atacama, eine gute Stunde südlich von San Pedro, ist ebenfalls ein überirdisches Erlebnis.30 Kilometer nordöstlich von San Pedro de Atacama, umgeben von steiniger Wüste liegt das Thermalbad Puritama mit acht Naturbecken und kleinen Wasserfällen. Das bis zu 33 Grad heiße, schwefelhaltige Wasser soll bei rheumatischen Erkrankungen, Müdigkeit und Stress helfen.