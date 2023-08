Als "Ort der Toleranz und der städtischen Gastfreundschaft" hat die Unesco 2021 die Stadt As-Salt, 30 Kilometer nordwestlich von Amman, ausgezeichnet. Damit hat sich Jordanien den sechsten Titel auf der prominenten Welterbeliste gesichert.

Aus Palästina, Syrien und dem Libanon strömten einst die Händler nach As-Salt und machten hier ihr Vermögen. Aus dem einstigen Dorf an der alten Handelsstraße von Jerusalem nach Amman wurde so eine blühende Stadt, denn der Wohlstand zog auch hoch qualifizierte Handwerker an. Das war zwischen 1860 und 1920, in den letzten 60 Jahren der osmanischen Herrschaft, als As-Salt als die regionale Hauptstadt des Osmanischen Reichs fungierte.

Das friedliche Zusammenleben der Kulturen und Religionen hat in As-Salt noch heute Bestand. So bewertete Jordaniens Tourismusminister Nayef Al-Fayez die Auszeichnung als "eine Botschaft des Friedens, der Toleranz und der Koexistenz". Auch der markante Grundriss der Stadt auf den drei Hügeln und die vielfältige Architektur mit großen öffentlichen Gebäuden und Wohnhäusern aus goldgelbem Sandstein ist in weiten Teilen erhalten.

Der Stadtkern umfasst etwa 650 historische Gebäude, in denen sich europäischer Jugendstil, Neokolonialstil und lokale Bauformen vermischen – ländliche Traditionen verschmolzen mit der Kultur bürgerlicher Kaufleute und Handwerker.