Zum schönsten Strand der ganzen Karibik wurde bei dem Reiseportal Tripadvisor 2023 Arubas Eagle Beach gewählt. Das kleine Eiland in der südlichen Karibik und damit außerhalb der Hurrikan-Zone hat aber noch 100 andere Bilderbuchstrände in petto. Geheimnisvolle Schiffswracks und schillernde Korallengärten locken die Taucher.

Trotz seiner Berühmtheit geht es wohltuend ruhig zu am Eagle Beach. Der berühmteste Strand Arubas ist rund zwei Kilometer lang, 200 Meter breit und besticht durch seinen samtweichen Sand und das kristallklare Wasser. Markenzeichen sind die knorrigen Fofoti-Bäume, die windschief gen Himmel wachsen. Bei den Travelers’ Choice Best of the Best Awards von Tripadvisor wurde der Eagle Beach 2023 zum schönsten Strand der Karibik und zweitschönsten Strand der Welt gekürt.



Fremdenverkehrsamt Aruba

Highlights für Taucher: Vor Arubas Küste liegen zahlreiche Schiffswracks auf dem Meeresgrund.

Die Insel hat aber noch andere Gewinner zu vermelden, denn auch der entspannte Baby Beach im Süden und der Arashi Beach, Favorit der Einheimischen, haben es in die Top 25 der schönsten Karibik-Strände geschafft. Wind und Wellen locken die Surfer nach Aruba. Einen erstklassigen Ruf genießt die Insel zudem unter Tauchern. Vor der Küste des gerade einmal 180 Quadratkilometer großen Eilands harren rund 20 Tauchspots und elf Schiffswracks der Entdecker. Die Wracks der Antilla und der SS Pedernales rangieren unter den beliebtesten Tauchspots der gesamten Karibik.

Beim Schnorcheln ist ebenfalls reiche Beute zu machen. Papageien- und Anemonenfische und sogar Oktopusse und Barrakudas tummeln sich in der Umgebung des mangrovengesäumten Strandes Mangel Halto. Tres Trapi Beach gilt als einer der Hotspots, um Wasserschildkröten in freier Wildbahn zu erleben. Und Riffbarsche und Gabelmakrelen sind rund um den Strand Boca Catalina zu Hause.