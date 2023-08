Fremdenverkehrsamt Aruba

Meerblick inklusive: Auf Aruba wird Yoga in allen Variationen angeboten.

"One Happy Island" schreibt sich Aruba auf die Fahnen. Wie das geht? Zum Beispiel mit einem bunten Mix aus sportlichen Aktivitäten und Yoga in allen Variationen, mit Wellness-Tempeln und gesunden Hotspots für Foodies, die Körper und Seele wieder in Einklang bringen.