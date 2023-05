Natura Artis Magistra ("Die Natur ist die Lehrerin der Künste"). Dafür steht der lateinische Name dieses schon 1838 gegründeten zoologischen Gartens. Der Amsterdamer Zoo ist noch heute eine der Hauptattraktionen des Landes und rangiert zu Recht unter den schönsten Tierparks Europas.

Seinen Ruhm verdankt der traditionsreiche zoologische Garten nicht nur den vielen Tieren, sondern auch den weitläufigen Gartenanlagen und Highlights wie dem Aquarium, dem Planetarium und dem zoologischen Museum. Auch ein Insektarium und die weltweit einzige Dauerausstellung über Viren und Bakterien sind hier zu sehen.

Hinzukommen immer neue exotische Lebensräume, die hier im Laufe der Jahre naturgetreu nachgebildet wurden, etwa die Savanne, in der Zebras, Giraffen und Gnus leben. Im Frühjahr strahlen Tausende bunt blühender Tulpen in den Gärten um die Wette. Und auch im Sommer und Herbst erregt die üppige Vegetation des Tierparks bewundernde Blicke. So wirkt der Königliche Zoo auch als grüne Oase mitten in der Stadt.