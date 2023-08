Im Süden Jordaniens, vier Stunden von der Hauptstadt Amman entfernt, an einem Seitenarm des Roten Meeres, hat der Badeort Aqaba Beach Life zu Füßen rötlich schimmernder Berge und Glücksgefühle für Taucher zu bieten.

Rund 20 Kilometer lang ist Jordaniens Küste am Golf von Aqaba, wo sich auch der einzige Seehafen des Landes befindet. Rund 150.000 Menschen leben hier im Süden des Landes. Eine touristische Hauptattraktion in Aqaba ist das Tauchen. Mehr als 20 Spots sind nur eine kurze Bootsfahrt oder ein paar Autominuten entfernt. Das passende Equipment ebenso wie Unterricht bieten die rund 20 Tauchbasen von Aqaba. Und wer die Unterwasserwelt trockenen Fußes bewundern möchte: Im Hafen starten Rundfahrten in Glasbodenbooten.

Ein wichtiges Handelszentrum war Aqaba schon in der Antike. Von alten Zeiten erzählt das Archäologische Museum der Stadt im Palast von Sharif Hussein Bin Ali, dem Gründer der haschemitischen Dynastie, das Urlaubern einen Einblick in den Glanz vergangener islamischer Dynastien gewährt. Eine wichtige Sammlung der frühislamischen Stadt Ayla ist dort ebenfalls zu sehen.

Nebenan findet sich mit der trutzigen Festung von Aqaba ein wichtiger Schauplatz der Arabischen Revolte (1916-1918) gegen die Osmanen, die schließlich von Beduinenstämmen unter der Führung von Thomas Edward Lawrence (1888-1935) alias Lawrence von Arabien, einem britischen Archäologen, Geheimagenten und Schriftsteller, eingenommen wurde.

Direkt am Meer liegt gleich daneben der Platz der Arabischen Revolte mit Blick auf den Strand. Hier ragt zur Erinnerung an die Schlacht von Aqaba 1917 der 130 Meter hohe Fahnenmast mit der Flagge der Arabischen Revolte in den Himmel. Weithin sichtbar ist auch das Minarett der strahlend weißen Moschee Al-Sharif Al-Hussein bin Ali, die auch Nichtmuslimen offensteht.

Extra-Tipp: Jeden Freitag findet in Aqaba der Souk am Meer mit lokalem Kunsthandwerk, Live-Musik sowie traditionellen Speisen und Getränken statt.

Gut zu wissen: Das Wadi Rum liegt gut 60 Kilometer östlich von Aqaba. 120 Kilometer sind es von Aqaba in die Felsenstadt Petra. Beide sind Unesco-Welterbe.