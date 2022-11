Vor mehr als 2000 Jahren gründete König Attalos II. von Pergamon das antike Attaleia. Reizvoll sind in Antalya aber nicht nur die Spuren der großen Geschichte, sondern auch die Strände vor der Haustür und die Nähe zum Taurusgebirge.

Mit 2,6 Mio. Einwohnern ist Antalya heute die fünftgrößte Stadt der Türkei. Angefangen hat alles dort, wo heute Antalyas Altstadt Kaleiçi liegt, hoch über dem Mittelmeer oberhalb der Steilküste. Highlight aus antiker Zeit ist das von zwei wuchtigen Türmen flankierte und fast 2000 Jahre alte Hadrianstor.

Antalyas Wahrzeichen ist das Minarett der Yivli-Minare-Moschee aus dem 13. Jahrhundert. Im Innern gelangen Besucher über 90 Stufen hinauf bis zum Balkon des 38 Meter hohen Bauwerks und genießen einen Panoramablick über Stadt und Meer.

Zur Zeitreise ins alte Pamphylien – so hieß die Region um Antalya in der Antike – lädt das Archäologische Museum, eines der wichtigsten Museen der Türkei. Nach dem Ausflug in die Vergangenheit sind es nur ein paar Schritte an den 13 Kilometer langen Konyaaltı-Strand, der westlich an den Hafen grenzt. Und am Südende von Konyaaltı geht es per Seilbahn auf den Gipfel des Berges Tünek Tepe (618 Meter) mit weitem Blick auf die Küste.

Östlich von Antalya erstrecken sich ebenfalls kilometerlange Strände, zum Beispiel Lara Beach mit vielen luxuriösen Hotels. Ganz in der Nähe stürzen auch die Düden-Wasserfälle ins Meer. Und in einer idyllischen Schlucht in den Ausläufern des Taurusgebirges ergießen sich 20 Kilometer nördlich des Zentrums die Wasserfälle von Kursunlu.