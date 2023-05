Das jüdische Mädchen Anne Frank (1929-1945) hinterließ der Welt mit ihrem Tagebuch ein beklemmendes Zeugnis ihrer Zeit. Das Haus, in dem sie sich mit ihrer Familie in Amsterdam versteckt hielt, ist seit 1960 Museum.

Das Anne-Frank-Haus vermittelt einen Blick in ein dunkles Kapitel der Menschheitsgeschichte und hinterlässt sicherlich einen bleibenden Eindruck. Nicht selten fließen hier die Tränen der Besucher angesichts der bewegenden Geschichte. Durch ein Hinterhaus, das nur über eine Geheimtür zu erreichen ist, gelangt man in die winzige Wohnung, in der die jüdische Familie damals lebte.

Der Vater Otto Frank hatte hier 1942 für seine Familie ein Versteck eingerichtet, in dem sie schließlich mehr als zwei Jahre ausharren mussten, da eine Flucht aus den Niederlanden nicht mehr möglich war. Auf Wunsch Otto Franks enthalten die Räume keine Möbelstücke. Doch noch immer sind originale Spuren der Familie zu sehen, die den Besuchern einen kalten Schauer über den Rücken laufen lassen wie etwa die Striche an der Tapete, mit denen der Vater die Größe seiner beiden Töchter festgehalten hat.