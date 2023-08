Feine Restaurants, Kunstgalerien und hippe Boutiquen neben orientalisch anmutenden Cafés und winzigen Läden für Kunsthandwerk, antike Ruinen neben Wolkenkratzern: Jordaniens Hauptstadt Amman gelingt der Spagat zwischen Tradition und Moderne.

Die Geschichte der jordanischen Hauptstadt reicht Jahrtausende zurück. Philadelphia hieß die "Stadt der sieben Hügel" in der Antike. Heute gilt Amman als eine der liberalsten Städte der arabischen Welt und hat rund vier Mio. Einwohner. Die Bandbreite an Unterhaltung reicht von den geschäftigen Märkten, den Souks, in der Innenstadt bis zu den Kunstgalerien von Jabal Lweibdeh und dem modernen Einkaufsviertel Abdali. Zum Dreh- und Angelpunkt für Einheimische und Touristen hat sich mit ihren Cafés, Restaurants, kleinen Geschäften und Künstlerateliers die Rainbow Street entwickelt, eine der ältesten Straßen Ammans.

Eine Institution in Downtown Amman und nicht nur für Vegetarier ein Muss ist das Hashem, eines der ältesten Restaurants der Stadt und berühmt für Hummus und Falafel. Schon König Abdullah II ließ es sich hier schmecken. Das Essen ist günstig, die Einrichtung einfach und das Ambiente authentisch.

Ganz in der Nähe liegt praktischerweise das ebenfalls sehr populäre Habiba Sweets, so dass dem typischen Nachtisch nichts mehr im Wege steht. Spezialität des Hauses ist Knafeh, eine Art Käsekuchen mit überbackenem Teigfäden. Und wer Jordaniens Gaumenfreuden zu Hause zubereiten möchte: Professionelle Kochkurse gibt es im Beit Sitti, das sich damit schon das Zertifikat für Exzellenz des Reiseportals Tripadvisor verdient hat.

Der beste Ausgangspunkt für eine Reise in die Vergangenheit ist die Zitadelle hoch über der Stadt. Hier gibt es einen Einblick in die Geschichte der Stadt und dazu den besten Blick auf Downtown Amman. Auf dem Zitadellenhügel finden sich auch der Umayyaden-Palast, der Herkulestempel und eine byzantinische Kirche. Unterhalb der Zitadelle und nur einen kurzen Spaziergang vom Römischen Theater – mit Platz für 6000 Zuschauer und heute noch im Dienst – und dem Odeon-Theater entfernt wurde vor einigen Jahren das zweistöckige römische Nymphäum, ein reich verziertes Brunnenhaus mit großem Schwimmbecken restauriert.

Viel zu entdecken haben in Amman die Kunstliebhaber. Die Nationalgalerie der schönen Künste etwa zeigt Exponate aus 60 Ländern mit Schwerpunkt auf lokale und regionale Künstler. Werke von aufstrebenden wie etablierten Künstlern aus Jordanien und anderen Ländern der arabischen Welt präsentiert die Nabad Galerie. Und das Dar Al-Anda hat sich der zeitgenössischen Kunst verschrieben. Ein Zuhause für Kunst und Künstler aus der arabischen Welt ist auch Darat al Funun (Foto), nur wenige Minuten von der King Faisal Street im Zentrum Ammans entfernt. Die Kunsträume befinden sich in sechs historischen Gebäuden aus den 1920er Jahren und werden für Ausstellungen und Veranstaltungen genutzt.

Ein Kleinod ist das Duke's Diwan, ein Kulturzentrum mit Vintage-Charme in der King Faisal Street in Downtown Amman. 1924 gebaut diente es zunächst als Postamt, dann hatte hier das Finanzministerium seinen Sitz und von 1948 bis 1998 das Haifa Hotel. 2001 schließlich mietete es Mamdouh Bisharat – vom jordanischen König Hussein I, einem Freund Bisharats aus Kindertagen, einst mit dem Titel Herzog (Duke) von Mukheibeh geehrt –, um das Haus vor der Zerstörung zu bewahren und richtete hier ein Begegnungszentrum für Künstler ein, das auch Besuchern offensteht.

Bunt ist auch Ammans Museumlandschaft. Da sind etwa das Königliche Automobilmuseum mit den Fahrzeugen der Haschemitischen Könige und das Jordanische Archäologiemuseum auf der Spitze des Zitadellenhügels, das Jordanische Nationalmuseum im neuen lebhaften Stadtteil Ras al-‘Ayn und das Folkloremuseum für Trachten und Mode im östlichen Teil des Römischen Theaters.