Das majestätische Wahrzeichen Siziliens ist der mit 3357 Metern höchste Vulkan Europas. Mit bis zu zwanzig Ausbrüchen pro Jahr ist er recht aktiv. Mehrere spektakuläre Eruptionen gab es auch in den vergangenen Jahren. Experten stufen den Ätna trotzdem als vergleichsweise gutmütig ein.

Eine Stunde nördlich von Catania im Nordosten Siziliens erhebt sich der Ätna mit seinen meist schneebedeckten Höhen. Die Infrastruktur ist gut und der Zugang zum Vulkan relativ einfach. Touristen besteigen den Berg meistens von Süden kommend. Vom Refugio Sapienza aus bringt eine Seilbahn die Besucher auf 2500 Meter Höhe. Wer den Ätna nicht gerade in einer Eruptionsphase besucht, kommt von dort aus per Geländebus weiter bis zu dem Aussichtspunkt Belvedere (2700 Meter) oder in ruhigen Zeiten auch hinauf bis zur Torre del Filosofo (2912 Meter). Bei großen Eruptionen ist allerdings meistens bereits bei den letzten Dörfern an den Aufstiegsrouten Schluss.

Geführte Wanderungen durch die Mondlandschaften und zu den Kratern des Ätna werden ebenfalls angeboten. Bei klarer Sicht reicht der Blick von oben über die ganze sizilianische Küste und die Berge im Hinterland sowie bis nach Kalabrien und zu den Äolischen Inseln nördlich von Sizilien.

Auf der Nordseite des Vulkans gibt es mehrere schöne Restaurants sowie ein Skigebiet mit Sesselliften – der Ätna ist das südlichste Skigebiet Europas. Im Sommer starten hier die Ausflüge zum Pizzi Deneri (2847 Meter) an der Nordostseite des Vulkans.

Ein Vorteil seiner Ausbrüche ist die Lavaasche, die das umliegende Gebiet äußerst fruchtbar macht. Von Zitrusfrüchten über Wein bis hin zu Kastanien gedeiht in dem nährstoffreichen Boden nahezu alles.