Einen Panoramablick über die Amsterdamer Altstadt mit ihren Grachten und die typisch niederländische Polderlandschaft gibt es vom 100 Meter hohen Dach des A’DAM-Turms. Und wer mutig ist, kann hier Europas höchste Schaukel ausprobieren.

In 22 Sekunden fährt der Fahrstuhl die Gäste hinauf in luftige Höhen. Das 360-Grad-Panorama zeigt die Altstadt mit ihren berühmten Grachten und die schöne Gegend rund um den IJ-Kanal mit dem Hafen, den vielen Grünflächen und dem Industriegebiet. Weiter draußen ist auch die typisch niederländische Polder-Landschaft zu sehen.

Wer ein bisschen mehr Action braucht, auf den wartet hier die Schaukel Over the Edge, mit der Draufgänger und Sensationslustige in 100 Metern Höhe über den Rand des Turms schaukeln können. Für ein spektakuläres Dinner oder ein paar Drinks am Abend gibt es auch ein Panorama-Restaurant und eine Rooftop Bar.