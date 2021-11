Gemütlicher und zugleich trendiger als in Aarhus kann das Stadterlebnis kaum ausfallen. Nur knapp 300.000 Menschen leben in der zweitgrößten Stadt Dänemarks, die es mit ihrer umtriebigen Kulturszene und der Lage am Meer aber locker mit Kopenhagen aufnehmen kann.

Den behaglichen Charme der alten Welt versprüht die Altstadt von Aarhus, wo die Sehenswürdigkeiten so dicht beieinanderliegen, dass alles leicht zu Fuß zu erkunden ist. Ein spannender Kontrast dazu ist Aarhus‘ Nummer eins für Kunstfans, das ARoS Aarhus Art Museum, eines der größten Kunstmuseen Nordeuropas. Die 2011 eröffnete, begehbare Dachinstallation mit Regenbogenpanorama von Olafur Eliasson hat das Haus auf Platz 2 der meist besuchten Museen im Königreich vorrücken lassen. Nur das Louisiana Museum in Humlebæk hat mehr Besucher.

Aarhus ist auch ein Hotspot für dänisches Design und eine der besten Shopping-Städte in Skandinavien. Besonders reizvoll ist ein Einkaufsbummel durch das jahrhundertealte Latinerkvarteret, das Quartier Latin von Aarhus, mit seinen kleinen Geschäften, Cafés und Restaurants. Zwei fantastische Aussichtspunkte liegen nur einen kleinen Spaziergang entfernt. Der erste ist das Dach des Kulturzentrums Godsbanen, der zweite die coole Dachterrasse des Kaufhauses Salling, Café und Cocktailbar zugleich inklusive DJ-Performances hoch über Aarhus.

Eine Attraktion für sich ist der Hafen von Aarhus, wo Publikumsmagneten wie das geschäftige Kulturzentrum Dokk 1 zu erleben sind ebenso wie die markante Architektur im neuen Stadtteil Aarhus Ø, wo auch die Gruppe von spitz aufragenden Häusern versammelt ist, die unter dem Namen Isbjerget (Eisberg) Furore gemacht hat. Wahlweise können die Besucher in den von Architekt Bjarke Ingels entworfenen Hafenbädern schwimmen. Oder sie können, ähnlich wie in Kopenhagen und Odense, mit einem der Boote von Green Kayak den Paddelspaß mit dem Müllfischen verbinden. Die Kajaks dazu gibt es zur Belohnung für das Umweltengagement kostenlos. Die Boote der dänischen Initiative liegen inzwischen übrigens auch in vielen anderen Städten, so etwa in Berlin und Hamburg. Apropos Reise-Budget: In Aarhus gibt es auch ein kostenloses Stadtradprogramm mit Fahrrädern an mehr als 50 Stationen.

Berühmte Sehenswürdigkeiten sind zudem entlang der Küste von Aarhus zu entdecken, zum Beispiel Schloss Marselisborg, das Sommerhaus von Dänemarks Königin Marguerite, zehn Fahrradminuten südlich des Zentrums. Wenn die Queen da ist, gibt es täglich um 12 Uhr die Wachablösung zu beobachten, wenn sie unterwegs ist, können die Besucher durch die Rosengärten der königlichen Sommerresidenz flanieren.

Nur fünf Minuten südlich des Schlosses ragt fotogen eine kuriose Brücke in Meer: Den Uendelige Bro (Unendliche Brücke) mit kreisförmigem Laufsteg. Der Freizeitpark Tivoli Friheden mit dem höchsten Freifallturm Dänemarks (65 Meter) ist ebenfalls nur ein paar Schritte vom Schloss entfernt.

Anreise: Aarhus liegt in der Nähe zweier Flughäfen (Aarhus und Billund). Per Zug oder Auto dauert es von Kopenhagen aus drei bis vier Stunden. Und mit der Fähre geht es von Odden auf Seeland, der Insel, auf der Kopenhagen liegt, in 75 Minuten direkt nach Aarhus.