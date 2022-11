Hotspot für Liebeserklärungen: der Wenwu-Tempel am Sonne-Mond-See.

Romantischer Pilgerort für Frischverliebte: Seinen Namen verdankt der smaragdgrüne Sonne-Mond- See im Landesinneren den zwei Inseln in der Mitte, die wie Sonne und Mondsichel aussehen.

Die schöne Insel mit dem Rad Taiwan investiert seit einigen Jahren stark in den Radtourismus. Kein Wunder: Der weltgrößte Fahrradkonzern (Giant) und Fahrrad-Exporteur (Fairly Bike) stammen von der Insel. Heute gibt es landesweit zahlreiche Radwege, selbst im wuseligen Taipeh. Man kann aber auch die gesamte Insel komplett umrunden, den Sonne-Mond-See, das East Rift Valley und die Taroko-Schlucht auf ausgewiesenen Routen erkunden oder auf alten Bahntrassen am Pazifik entlang radeln. Veranstalter bieten zahlreiche Rad-Packages an.

Streng genommen ist der Stausee zwar das Werk menschlicher Architekten, dem romantischen Flair tut dies aber keinen Abbruch. Zum Sonne-Mond-See pilgern Verliebte und Frischverheiratete in Scharen, um sich im Schimmer der untergehenden Sonne ihre Zuneigung zu gestehen. Jedes zehnte Hochzeitspaar fährt zu diesem von sattgrünen Hügeln eingerahmten See, der auch für Reisende ein tolles Ausflugsziel ist. Besonders schön ist der Blick vom Wenwu-Tempel aus. Dort können Besucher auch gleich Wünsche loswerden.Ein kleines, nachgebautes Ureinwohnerdorf, Wanderwege und ein Golfplatz gruppieren sich um das Kleinod. Im Shueishe Village kann man eine romantische Fahrt mit einem Ausflugsboot unternehmen, mit dem Ruderboot den See erkunden oder sogar in eine Gondelbahn – einige Kabinen davon sind mit Glasboden ausgestattet – einsteigen.Besonders schön ist der 33 Kilometer langer Bike-Trail einmal rund um den See. Ein sehenswerter Stopp ist die Pagode Ci-En am Südufer des Sees. Kein Geringerer als Taiwan-Gründer Chiang Kai-Shek ließ sie 1971 zu Ehren seiner Mutter erbauen. Die umliegenden Resorts sind auf Wellness-Urlauber eingestellt, Spezialität sind natürlich die heißen Thermalquellen.Gut zu wissen: Baden in Taiwans größten Süßwassersee ist nur an einem einzigen Tag im Jahr erlaubt – zum Schutz der Natur.