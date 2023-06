Der wöchentliche Neighbourgoods Market im historischen Lagerhaus Old Biscuit Mill im Herzen von Kapstadts Stadtteil Woodstock steht auf jeder To-See-Liste für Foodies auf Südafrika-Tour.

Über 100 Händler präsentieren hier jeden Samstag von 9 bis 14 Uhr ein kulinarisches Fest mit frisch zubereiteten Speisen, lokalen und internationalen Gerichten, Bio-Lebensmitteln, fantasievollen Brotkreationen, köstlichen Säften, süßen Backwaren und vielem mehr.

Mit den Galerien, Werkstätten und Shops, die ebenfalls auf dem Gelände der Old Biskuit Mill zu Hause sind, macht das historische Lagerhaus jedoch auch als Kunst-Location von sich reden und zeigt die Werke von talentierten Künstlern und kreativen Designern.

Gut zu wissen: Der Komplex der Old Biskuit Mill mit seinen Künstlern, Designern und Werkstätten ist auch an Wochentagen geöffnet. Food-Fans sollten aber auf jeden Fall mindestens an einem Samstag vorbeischauen.