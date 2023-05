So sehen Sieger aus: Auf dem fvw-Kongress 2022 in Antalya wurden die Sieger von "Top unter 30" ausgezeichnet. fvw-Redakteurin Rita Münck (links) und Chefredakteur Klaus Hildebrandt (rechts) gratulieren Fabio Hildenbrand, Tamara Bartsch, Ayke Sander, Andreas Seyller und Jonas Mog.

Wo sind die Talente der Touristikbranche? Mit dem Talentwettbewerb "Top unter 30" kürt fvw|TravelTalk auch dieses Jahr wieder engagierte Nachwuchskräfte und junge Selbstständige der Touristik.

Das Bewerbungsverfahren

Das sind die Sieger aus dem Jahr 2022

fvw|TravelTalk geht seit 2013 mit "Top unter 30" auf Talentsuche in der Branche und honoriert mit der Auszeichnung besondere Leistungen. Gesucht werden kluge Geschäftsideen oder kreative Produktinnovationen von Touristikern, die das 30. Lebensjahr noch nicht überschritten haben. Bedingung: Die Projekte müssen bereits umgesetzt sein. Aktuell können die jungen Profis ihre Bewerbung hier einreichen oder begeisterte Kollegen die Nachwuchs-Manager vorschlagen. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Juni.Eine Jury aus namhaften Persönlichkeiten der Touristik und aus der fvw|TravelTalk-Redaktion ermittelt aus diesen Vorschlägen die fünf Besten. Die externen Mitglieder der Jury sind: Anke Hsu (Head of Business Development Chain4Travel), Birgit Aust (Geschäftsführerin TVG), Daniel Marx (Gründer und Inhaber Urlaubsguru), Markus Orth (Managing Director Lufthansa City Center), Linda Wegener (Professorin Tourismusmanagement IU Internationale Hochschule Frankfurt) und Uwe Mohr (Vice President Sales Aida Cruises).Die Gewinnerinnen und Gewinner werden auf dem fvw Kongress in Valencia gekürt und erhalten so Kontakte zu Top-Managern der Branche.Zudem bekommen die Newcomer eine mediale Bühne mit Berichten in fvw|TravelTalk und Porträts auf fvw.de, sowie einen Live-Talk auf dem Counter Place.Sie haben im vergangenen Jahr die Auszeichnung für Nachwuchstouristiker ergattert: Fabio Hildenbrand von Backpackertrail, Tamara Bartsch von Lufthansa City Center, Ayke Sander von Aerticket, Andreas Seyller von der Stadt Beilngries, und Jonas Mog vom Aheadhotel. Hier gelangen Sie zu dem Artikel.