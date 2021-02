Öko im Trend: Welche Vorteile die Beratung zu mehr Nachhaltigkeit bietet, zeigt ein Online-Seminar.

Wer sich bei der Beratung zu nachhaltigen Hotels nicht sicher fühlt, bekommt Unterstützung durch ein Online-Seminar vom Deutschen Reiseverband (DRV) und Futouris. Das Webinar liefert auch Verkaufsargumente für das Beratungs- und Buchungsgespräch.

Was eigentlich sind dieBesonderheiten und Kundenvorteile von nachhaltig zertifizierten Unterkünften? Was bedeutet das "Grüne Blatt", und wie findet man solche Unterkünfte im Bistro-Portal? Antworten und viele praktische Tipps gibt ein Webinar am 11. Februar zwischen 11.00 und 12.00 Uhr.

Mehr dazu

Mehr dazu Preis für Nachhaltigkeit Amex GBT erhält Eco Trophea des DRV

Expedienten erhalten hilfreiche Informationen zu nachhaltig zertifizierten Unterkünften und ihren Besonderheiten sowie zu den Kriterien der Kennzeichnung mit dem "Grünen Blatt". Dazu werden Verkaufsargumente für das Beratungs- und Buchungsgespräch vermittelt.Zusätzlich führt eine Reiseberaterin praktisch durch eine Demonstration der Nutzung des "Grünen Blattes" in Bistro Portal und zeigt, wo das Kettenattribut zu finden ist und auch gefiltert werden kann. Zum Abschluss gibt es genügend Zeit für Fragen und zur Diskussion. Hier geht es zur Anmeldung.