Bärbel Bauregger

Der Reisefrühwarn- und Informationsspezialist A3M baut sein Corporate-Geschäft aus und holt dafür Bärbel Bauregger als Customer and Technical Support Specialist an Bord.

In ihrer Rolle bei A3M, Anbieter von Frühwarn-, Informations- und Kommunikationssystemen für ein professionelles Krisenmanagement, soll Bauregger nch Firmenangaben insbesondere den Ausbau des Post-Sales-Supports im Segment der Corporate-Kunden vorantreiben. Das gewinne seit geraumer Zeit stark an Bedeutung, so der Tübinger Dienstleister.Vor ihrem Einstieg bei A3M war sie als IT-Projektmanagerin bei CIC Creative Internet Consulting tätig. Davor arbeitete Bärbel Bauregger mehr als 17 Jahre beim Travel Tech-Experten Sabre, wo sie eine Reihe von Schlüsselpositionen im Sales-Bereich bekleidete. Sie verfügt über einen Abschluss als Diplom-Betriebswirtin von der Fachhochschule München und ist gelernte Reiseverkehrskauffrau."Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Travel-Technology-Branche bringt Bärbel Bauregger ein immenses Netzwerk sowie eine überaus große Erfahrung in den Bereichen CRS, GDS und E-Commerce mit", kommentiert A3M-Geschäftsführer Tom Dillon den Einstieg der neuen Mitarbeiterin.